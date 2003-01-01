В Петрозаводске пройдут спортивные ярмарки-фестивали

В Петрозаводске пройдут тематические фестивали-ярмарки, где гостям представят разные спортивные направления.
В Петрозаводске с 30 августа по 31, а также 6 сентября пройдут три тематические ярмарки-фестивали, на которых гостей познакомят с разными спортивными секциями, клубами, командами и федерациями. На мероприятии будут проходить мастер-классы и показательные выступления. Начало всех мероприятий в 10:00, окончание в 13:00. Участие бесплатно.
30 и 31 августа ярмарки-фестивали пройдут в ФОК «Газпром» по адресу: улица Ключевая, дом 14. Тематикой первого дня будут боевые искусства и единоборства. Зрители смогут узнать про карате, тхэквондо, ушу, тайский бокс, капоэйра, бокс, джиу-джитсу и другие. На второй день представят командные виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, флорбол, американский футбол, флаг-футбол и даже федерация чир-спорта.
6 сентября фестиваль пройдет в ВСЦ «Акватика» по адресу: улица Пушкинская, дом 7.
Пройдут презентации индивидуальных и адаптивных видов спорта. Будут виды спорта на любой вкус – от представителей акробатики и фигурного катания до танцев, дартса и другие. Также пройдет презентация адаптивных видов спорта для особенных детей.
Проект «Молодежная выставка-фестиваль «Знакомься: спорт» реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».