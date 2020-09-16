В Петрозаводске пропал 11-летний мальчик с оттопыринными ушами

Полицией разыскивается юный петрозаводчанин, который ушел из дома два дня назад.

Как сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС", полиция Петрозаводска ищет Дениса 2009 года рождения, который днем 14 сентября ушел из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11 лет, рост около 120-130 см, нормального телосложения, волосы русые; особая приметы – оттопыренность верхней части ушей.

Был одет: серую куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, черные кеды.

Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7(814-2) 755-000.