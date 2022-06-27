В Петрозаводске пропал 12-летний ребенок (СРОЧНО)

Владислав ушел гулять 27 июня на Ключевой и пропал, сегодня в 5 утра полиция сообщила о его розыске.

Сотрудники отдела полиции №2 по Петрозаводску разыскивают без вести пропавший Владислава Д. 2010 года рождения.

«В понедельник, 27 июня, около 11.30 он ушел на прогулку из дома по улице Нойбранденбургской в Петрозаводске и до настоящего времени не вернулся», - сообщили в полиции.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост около 160 см, худощавый, глаза зеленые, волосы волнистые светло-русые, прическа «шторы» (длинная челка на глаза).

Был одет в темно-синюю футболку, шорты темно-зеленого цвета, черные кроссовки с белой подошвой, черная кепка. При себе сумка через плечо сине-серая.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 27 июня и позднее, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 953 534 25 72, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного – 102).