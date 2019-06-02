В Петрозаводске пропал 13-летний подросток

Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного петрозаводчанина, о котором нет вестей уже более двух суток.

Как рассказали в МВД Карелии, Олег Сергеев, 2006 года рождения, ушел из дома на улице Володарского 31 мая в 8:30 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие с удлиненной челкой, глаза карие.

Был одет: кепка черного цвета с красным козырьком, черная кофта с белой надписью на груди, черные джинсы с прорехой на левом колене, черно-серые кроссовки. С собой черная спортивная куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142)73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).