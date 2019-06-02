Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:18, 02 Июня 2019

В Петрозаводске пропал 13-летний подросток

Загрузка...

Полиция карельской столицы разыскивает пропавшего юного петрозаводчанина, о котором нет вестей уже более двух суток.

Как рассказали в МВД Карелии, Олег Сергеев, 2006 года рождения, ушел из дома на улице Володарского 31 мая в 8:30 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие с удлиненной челкой, глаза карие.

Был одет: кепка черного цвета с красным козырьком, черная кофта с белой надписью на груди, черные джинсы с прорехой на левом колене, черно-серые кроссовки. С собой черная спортивная куртка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142)73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Карлос Мат
2019-06-02 09:38:47
Фото?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
26.05.2019, 09:30
ВИДЕО: В Карелии депутат горсовета напал на человека и ударил его кулаком по голове?
27.05.2019, 09:37
Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося Владимира Шорникова
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Аналитика

31.05.2019 16:20
Капитал
Как "ТехРент" Петрозаводск сдавал 3
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
Карельская деревня как "дрова" для "Огня" 1
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
31.05.2019 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»