В Петрозаводске пропал 13-летний ребенок

Мальчика ищут с 7 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела полиции №1 УМВД по Петрозаводску разыскивают Владислава Г. 2008 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 7 июля.

Приметы: рост 155 см, волосы светло-русые, худощавого телосложения.

Был одет: серые шорты, синяя футболка с желтым рисунком, обут в черные сандалии. При себе может иметь черную барсетку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по номерам: 8911-409-26-96, 89114024926, 8814-2-739-154