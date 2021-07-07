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В Петрозаводске пропал 13-летний ребенок

Новости. Происшествия
09:55, 08 Июля 2021
фото: © МВД Карелии

Мальчика ищут с 7 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела полиции №1 УМВД по Петрозаводску разыскивают Владислава Г. 2008 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 7 июля.

Приметы: рост 155 см, волосы светло-русые, худощавого телосложения.

Был одет: серые шорты, синяя футболка с желтым рисунком, обут в черные сандалии. При себе может иметь черную барсетку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по номерам: 8911-409-26-96, 89114024926, 8814-2-739-154

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-08 10:18:22
В 2018 году его тоже искали и нашли. Кстати, в его районе сто гаражей матом украсили.
Гость
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