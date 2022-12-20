В Петрозаводске пропал 18-летний юноша, плохо ориентирующийся в окружающей обстановке

Восемнадцатилетний Никита С. вышел вечером 20 декабря из дома не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Никиту С. 2004 года рождения. Ушёл 20 декабря около 19.00 из дома на улице Речной. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные.

Одет примерно, как на фото — в одежду темного цвета: вязаная шапка, болоньевый пуховик, утепленные штаны и кроссовки.

Не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по номерам телефонов: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54.