В Петрозаводске пропал 8-летний ребенок (ФОТО)

Полиция Петрозаводска ищет пропавшего мальчика, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 8-летнего Константина Владимировича И., который накануне покинул дом и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. Был одет: в тёмно-синюю футболку с белой надписью, чёрные шорты с красными полосками по бокам, обут в тёмно-синие кроссовки.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: +79814020614, 814-2-739-683.