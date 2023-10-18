В Петрозаводске пропал 87-летний пенсионер

В столице Карелии ищут пожилого человека, пропавшего накануне.

В паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о пропаже в Петрозаводске Владимира Петровича Р., 1936 года рождения.

Приметы пропавшего: рост 155 см, нормального телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза, был одет в черную куртку и светлые штаны, с собой был черный рюкзак и трость для ходьбы. Кроме того, как было указано, мужчина является инвалидом по зрению.

Местонахождение пенсионера неизвестно с 18 октября. Информацией о нем попросили делиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.