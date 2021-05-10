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В Петрозаводске пропал еще один ребенок 2009 года рождения

Новости. Происшествия
19:36, 11 Мая 2021
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Полиция разыскивает мальчика 2009 года рождения, который пропал 10 мая, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Петрозаводска устанавливаю местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Дениса П. 2009 года рождения.

В понедельник, 10 мая, он ушел из дома, расположенного на улице Зеленой в Петрозаводске.

Был одет в черную куртку с голубыми вставками, брюки цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-981-402-06-14 или 8(8142)755-000.

Ранее сообщалось, что в День Победы тоже пропал мальчик 2009 года рождения.

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