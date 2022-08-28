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В Петрозаводске пропал мужчина на зеленой иномарке

Новости. Происшествия
14:36, 29 Августа 2022

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Петрозаводчанин выехал на машине 26 августа и пропал.

Как сообщается в паблике "Лиза Алерт", 46-летний житель Петрозаводска Андрей М. в пятницу, 26 августа, он уехал на автомобиле Mitsubishi зеленого цвета в неизвестном направлении.

Ведутся поиски.

Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.

Одежда: предположительно темные спортивные штаны, футболка, черная кепка.

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