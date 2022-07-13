В Петрозаводске пропал мужчина с тату и пирсингом на лице

Сергей пропал на прошлой неделе, помочь его найти просят в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропал 33-летний Сергей Михайлович А., житель Петрозаводска. Его местонахождение неизвестно с 22 июля этого года.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы разноцветные, глаза голубые. На теле тату, на лице пирсинг.

Был одет предположительно в джинсовую куртку, черные штаны, кроссовки, при себе имел рюкзак.

Информацию о пропавшем просят сообщать в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Телефоны: Юлия 8-968-989-17-32, Евгения 8-921-015-51-95.