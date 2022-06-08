В Петрозаводске пропал мужчина со шрамом

В столице Карелии разыскивают 44-летнего мужчину, который ушел в работы и пропал.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Владимир Р. 1978 года рождения, который 9 июня после 20:00 вышел с работы (ул. Шуйская 12А), с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

На вид мужчине 50 лет, рост 170 см, худого телосложения, на левой щеке шрам.

«Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 20:00 09.06.2022 г. полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 911 409 26 96 или 02 (с мобильного — 102)», — говорится в сообщении поисковиков.