В Петрозаводске пропал пожилой мужчина, страдающий расстройством памяти (ФОТО)

Ведется срочный поиск пожилого человека, ушедшего из дома в одной кофте.

Как сообщают в ПСО «Доброспас», полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Алексея Дмитриевича С., 1950 г. р. который сегодня, 10 декабря, в районе 14.00 вышел из дома по Парфенова, 10 в Петрозаводске, и с того момента его местонахождение неизвестно.

В паблике обращают внимание, что пожилой человек страдает расстройством памяти, может быть дезориентирован. Он вышел из дома без верхней одежды, только в темной кофте.

На вид: рост 166, худощавого телосложения, носит очки. Из одежды: черная кроличья шапка, темная кофта, брюки черные, ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его после сегодня 14.00, просят срочно сообщить по телефону +79535342572.