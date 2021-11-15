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В Петрозаводске пропал пожилой мужчина, страдающий расстройством памяти (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:16, 10 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"»

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Ведется срочный поиск пожилого человека, ушедшего из дома в одной кофте.

Как сообщают в ПСО «Доброспас», полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Алексея Дмитриевича С., 1950 г. р. который сегодня, 10 декабря, в районе 14.00 вышел из дома по Парфенова, 10 в Петрозаводске, и с того момента его местонахождение неизвестно.

В паблике обращают внимание, что пожилой человек страдает расстройством памяти, может быть дезориентирован. Он вышел из дома без верхней одежды, только в темной кофте.

На вид: рост 166, худощавого телосложения, носит очки. Из одежды: черная кроличья шапка, темная кофта, брюки черные, ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его после сегодня 14.00,  просят срочно сообщить по телефону +79535342572.

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Комментарии

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кир
2021-12-10 16:47:13
Опять? Недавно его искали. Кто за ним смотреть будет? Если разведён, то никто, - сказал кот.
Гость
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