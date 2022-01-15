В Петрозаводске пропала 15-летняя девочка

В столице Карелии полиция разыскивает Софию К. 2006 года рождения, которая пропала сутки назад, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №3 по Петрозаводску разыскивают София К. 2006 года рождения, проживающую в микрорайоне Древлянка. Местонахождение девочки неизвестно с 15 января.

Приметы: на вид 15-18 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы длинные тёмные.

Была одета: в зелёный пуховик, светлый свитер, светлые джинсы, обута в чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по номеру телефона: 89814020614.