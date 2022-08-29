В Петрозаводске пропала 48-летняя женщина

Полиция Петрозаводска ищет 48-летнюю женщину, которая 2 сентября вышла из дома и пропала, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска ведут розыск без вести пропавшей Полины В. 1974 года рождения. Второго сентября она покинула место жительства на улице Володарского и ушла в неизвестном направлении. До настоящего момента её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45-48 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы крашенные в светлый тон, прическа «каре», глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8-953-549-69-78, 8(8142) 73-92-40 или 02.