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В Петрозаводске пропала 81-летняя пенсионерка (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:11, 02 Июня 2021
фото: © МВД Карелии

Полиция просит горожан помочь разыскать плохо ориентирующуюся в окружающей обстановке бабушку, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска разыскивают 81-летнюю Ольгу Сергеевну Ж., которая 1 июня ушла из дома, расположенного на улице Кутузова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Горожанка плохо ориентируется в окружающей обстановке.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшей пенсионерки, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-409-26-96, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного — 102).

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