В Петрозаводске пропала 81-летняя женщина (ФОТО)

Полиция разыскивает плохо ориентирующуюся в окружающей обстановке пожилую петрозаводчанку, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 81-летнюю Ольгу Сергеевну Ж. 1940, которая накануне, 6 июня, ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Пожилая горожанка плохо ориентируется в окружающей обстановке. Была одета в бордовую ветровку, черные брюки, обута в коричневые ботинки.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшей, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: 8-911-415-25-87