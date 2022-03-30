В Петрозаводске пропала девочка-подросток (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске пропавшей без вести воспитанницы социального учреждения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую воспитанницу социального учреждения Полину С., 2008 года рождения. Её местонахождение неизвестно с 13 апреля 2022 года.

Ранее девочка уже уходила из учреждения. До недавнего времени она отвечала на звонки, но в последние сутки перестала выходить на связь.

На вид девочке 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения. Была одета в розовую куртку, черные штаны.

Информацией о подростке полиция просит поделиться по телефонам: 8 8142 73 92 40, 8 911 669 26 45, 8 987 240 03 41 или 02 (с мобильного — 102).