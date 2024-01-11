В Петрозаводске пропала пятнадцатилетняя девочка-подросток

Юная жительница Петрозаводска пропала 11 января.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Ирину Валерьевну М., 2008 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 11 января, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Приметы девочки: рост 160 сантиметров, волосы тёмные до плеч.

Девушка была одета в темную удлинённую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки, с собой был серый шарф.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки-подростка, полиция просить сообщить по номерам телефонов: 8 911 402 49 26, 8 (814 2) 73 9 1 54 или 02, с мобильного — 102.