В Петрозаводске пропали две 11-летние девочки

Новости по теме
Полиция Петрозаводска почти сутки разыскивает двух 11-летних школьниц, которые 24 сентября в 18.30 ушли гулять и не вернулись, сообщается в паблике МВД Карелии.
Две 11-летние девочки около 18.30 ушли от дома на улице Красной в неизвестном направлении.
Ульяна В., 2008 года рождения.
Приметы: на вид 11 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка "Каре".
Была одета: куртка с капюшоном светло-розового цвета, джинсы светло-синего цвета, кроссовки белые с черно-красными вставками.
Надежда Л., 2008 года рождения.
Приметы: на вид 11 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длинны.
Была одета: куртка розового цвета, шарф, темно-зеленого цвета, джинсы бордового цвета, кроссовки белые с черными вставками.
Девочки одеты в точности так, как на фото.
Могут находиться в Петрозаводске и Кондопоге.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить об этом по телефонам: 8-999-094-51-26, 8(8142)715-327 или 02 (с мобильного - 102).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии