В Петрозаводске пропали две 11-летние девочки

Полиция Петрозаводска почти сутки разыскивает двух 11-летних школьниц, которые 24 сентября в 18.30 ушли гулять и не вернулись, сообщается в паблике МВД Карелии.

Две 11-летние девочки около 18.30 ушли от дома на улице Красной в неизвестном направлении.

Ульяна В., 2008 года рождения.

Приметы: на вид 11 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка "Каре".

Была одета: куртка с капюшоном светло-розового цвета, джинсы светло-синего цвета, кроссовки белые с черно-красными вставками.

Надежда Л., 2008 года рождения.

Приметы: на вид 11 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, средней длинны.

Была одета: куртка розового цвета, шарф, темно-зеленого цвета, джинсы бордового цвета, кроссовки белые с черными вставками.

Девочки одеты в точности так, как на фото.

Могут находиться в Петрозаводске и Кондопоге.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить об этом по телефонам: 8-999-094-51-26, 8(8142)715-327 или 02 (с мобильного - 102).