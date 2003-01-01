В Петрозаводске прощаются с погибшим от ранения на СВО пенсионером МВД

Капитан полиции в отставке скончался от ранения, полученного на СВО.

В Петрозаводске пройдет церемония прощания с пенсионером органов внутренних дел МВД Карелии, капитаном полиции в отставке Андреем Радкевичем, сообщили в полиции Прионежского района.

Как рассказали в МВД, на службу в органы внутренних дел он поступил в 2004 году. Проходил службу в ОВД Олонецкого района, МВД по Республике Карелия, УМВД России по Петрозаводску, в ОМВД России по Чудовскому району Новгородской области. Завершил службу в 2020 году в должности старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Прионежскому району.

Андрей Радкевич скончался 6 октября 2025 года от ранения, полученного при исполнении воинского долга во время спецоперации.

— Совет ветеранов и сотрудники Отдела МВД России по Прионежскому району выражают искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича, — сообщили в полиции района.

Прощание с погибшим пройдет сегодня, 14 октября, с 10.00 до 11.00 в траурном зале № 2 в Петрозаводске, на улице Вольная, 4.