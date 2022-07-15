В Петрозаводске прощаются с убитой Дианой (ФОТО)

Жестоко убитую девушку хоронят в закрытом гробу.

В траурном зале Петрозаводска на улице Вольная началась церемония прощания с Дианой, убитой на прошлой неделе. Проводить девушку в последний путь пришли разные люди, но больше всего молодежи.

Жестоко убитую девушку хоронят в закрытом гробу.

Церемония прощания пройдет в двух городах — днем в Петрозаводске, а вечером, с 19.00, в Олонце. На следующий день, 21 июля, в Олонце же состоятся похороны.

Напомним, Диана Ф., 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске. Следком возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения девушки.

По словам родственника Дианы, на съемной квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови.

Позже, 16 июля, тело убитой было обнаружено в лесу под Петрозаводском.