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В Петрозаводске прошел автопробег в поддержку Донбасса и спецоперации на Украине (ФОТО)

Новости. Общество
16:36, 06 Марта 2022
фото: ЦУР Карелии

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Организаторами акции выступили Федерация бокса и спортивный специализированный клуб «Сейд».

По Петрозаводску проехали автомобили с наклейками Z. Так жители карельской столицы присоединились к общероссийской акции в поддержку Российской армии, участвующей в спецоперации по защите Донецка и Луганска.

Автопробег организовали Федерация бокса Республики Карелия совместно со спортивным специализированным клубом бокса «Сейд». Акцию поддержали ОНФ, казаки, объединения «Боевое братство» и «Офицеры России», также неравнодушные жители Петрозаводска. Волонтеры и казаки городского казачьего общества «Петрозаводское» раздавали и оказывали помощь в расклейке наклеек с изображением Z на автомобили.

«Все, кто сегодня пришли, высказались в поддержку нашего Президента и Za наступление мира. Мы поддерживаем спецоперацию, понимая ее необходимость, и хотим, чтобы Донецк и Луганск как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Мы пришли, чтобы высказать свою позицию Zа наведение порядка и скорейший мир!» – сказал один из организаторов акции, атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев.

Автопробег закончился у Вечного огня, где участники акции возложили цветы и почтили минутой молчания память всех, погибших за Родину. В акции приняли участие около 40 человек.

Напомним, латинские буквы Z и V на российской технике, которая участвует в спецоперации на Украине, означают «За победу», «Сила V правде» «Задача будет выполнена».

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