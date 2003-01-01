Праздник силы и духа: в Петрозаводске прошел фестиваль боевых искусств

Для гостей фестиваля подготовили показательные выступления, мастер-классы и интерактивные площадки. Здесь же можно было записаться в спортивные секции.

Сегодня, 16 августа, на площади Кирова в Петрозаводске проходит фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств.

— Идея провести масштабное мероприятие возникла спонтанно в июле. «Мы решили объединить разные федерации, ведь в Карелии давно не было такого общего фестиваля. Обычно каждый проводит в своих школах, клубах, федерациях. Захотелось людей объединить, сдружить в каком-то едином формате фестиваля», — рассказала нашему изданию организатор мероприятия — исполнительный директор карельского филиала Российского Союза боевых искусств Виктория Сазонова.

На площадке представлены 14 клубов и около 8 направлений единоборств. Организаторы создали праздничную атмосферу с профессиональным световым оборудованием и шоу-программой. Особенность фестиваля — мультиформатный подход. Участвуют и дети, и взрослые.

— У нас сейчас мультиформат в плане возрастов, это общемировая тенденция. Ребята занимаются с очень маленького возраста, дети есть с трех лет.Самым старшим участникам уже за 80. Мы не воспринимаем спорт только в формате подготовки к соревнованиям, мы говорим прежде всего о физкультуре. Фестивальный формат сейчас во всех федерациях присутствует. Отдельно есть выступления ветеранов. Даже люди в старшем возрасте могут не только заниматься для себя, но и выступать, получать медали, — рассказала Виктория Сазонова. Большой фоторепортаж с мероприятия смотрите по ссылке.