В Петрозаводске прошёл финал программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле»

В седьмом сезоне программы инициативу в республике поддержали Министерство экономического развития Карелии и Альфа-Банк.

«Я в деле» — образовательная программа, которая реализуется благотворительным Фондом «Капитаны» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Минпросвещения России и политической партии «Новые люди» с 2022 года.

За время работы программы в ней приняли участие более 50 тысяч человек по всей стране. В этом сезоне только в Карелии приняли участие 229 человек — 183 студента высших учебных заведений и 46 учащихся средних профессиональных учреждений (СПО).

В этом году впервые участников ждали сразу четыре направления:

— основной трек — для тех, кто хочет попробовать себя в предпринимательстве,

— инновационный — для технологичных и умных решений,

— городской — для идей, которые делают жизнь вокруг лучше,

— И впервые в истории программы — трек СПО для студентов колледжей и техникумов. Теперь и они могут заявить о себе и своих проектах.

Теперь победители треков отправятся в Москву на федеральный финал, чтобы побороться с 72 другими регионами за призовое место. В основном треке Карелию представит Квест-тур по Петрозаводску — авторская экскурсия, после которой можно посмотреть на город другими глазами, в инновационном — проект GeoPlaner — программа, которая экономит время и деньги геодезистам, а в городском — Литературный клуб — уютное пространство, где можно читать, думать и развиваться вместе. А ребята из трека СПО, которые дебютируют в Москве, будут представлять проект — Канцелярский уголок — маленькие магазины с канцтоварами и печатью прямо в учебных заведениях, чтобы всё нужное было под рукой.

«Я в деле» — не только про первый бизнес. Это про опыт управления и совершения ошибок, про создание предпринимательских проектов и общественных, городских. Например, в этом сезоне в рамках городского трека был запущен проект «СВО и рядом», который был отмечен представителями «Альфа-Банка». Ребята помогают бойцам, вернувшимся из зоны СВО, социализироваться и находить работу. Эта идея родилась у студентов после поездок с концертами на передовую — и теперь стала настоящим делом, которое они развивают здесь, для людей в Карелии», — говорит Сергей Усатенко, секретарь карельского отделения партии «Новые люди».