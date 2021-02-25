В Петрозаводске прошёл конкурс профмастерства

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства прошел ежегодный региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

В олимпиаде участвовали шесть студентов из двух учебных заведений – Петрозаводского техникума городского хозяйства и Сортавальского колледжа, прошедшие внутренний отбор в своих учебных заведениях.

Участники выполняли задания по расчету сметной стоимости строительства, по геодезии, по поиску и коррекции ошибок на чертежах, конструкторские задачи. В том числе на английском языке!



В состав жюри вошли преподаватели вышеназванных учебных заведений, а возглавил его профессиональный строитель - инженер технической службы строительной компании "КСМ" Артём Великанов.

Победителем регионального этап Всероссийской олимпиады стал студент Петрозаводского техникума городского хозяйства Владислав Яковцевский, успешно справившийся со всеми конкурсными испытаниями. С чем мы его и поздравляем!

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