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В Петрозаводске прошёл конкурс профмастерства

Новости. Экономика
10:00, 26 Февраля 2021
фото: © "КСМ"
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В Петрозаводском техникуме городского хозяйства прошел ежегодный региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

В олимпиаде участвовали шесть студентов из двух учебных заведений – Петрозаводского техникума городского хозяйства и Сортавальского колледжа, прошедшие внутренний отбор в своих учебных заведениях. 

Участники выполняли задания по расчету сметной стоимости строительства, по геодезии, по поиску и коррекции ошибок на чертежах, конструкторские задачи. В том числе на английском языке!

В состав жюри вошли преподаватели вышеназванных учебных заведений, а возглавил его профессиональный строитель - инженер технической службы строительной компании "КСМ" Артём Великанов.

Победителем регионального этап Всероссийской олимпиады стал студент Петрозаводского техникума городского хозяйства Владислав Яковцевский, успешно справившийся со всеми конкурсными испытаниями. С чем мы его и поздравляем!

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