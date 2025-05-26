В Петрозаводске прошел отчетный концерт танцевальной Академии King Step Syndicate

В финале на сцену вышли более ста учеников.

3 июня в Петрозаводске прошёл отчетный концерт Академии. В нём приняли участие 19 команд. Были как совсем взрослые команды с опытом более 9 лет, так и юные танцоры. Всего они представили 29 номеров.

Это различные танцевальные стили: хип-хоп, локинг, паппинг и многие другие, рассказали организаторы.

Руководитель академии Анастасия Шапошникова и её помощницы принимали непосредственное участие в постановке номеров. Зрителей ждал яркий финал концерта - выход более сотни учеников на сцену и коллективное исполнение танца.

На отчетном концерте побывала фотокорреспондент Людмила Корвякова, её фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.