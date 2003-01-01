В Петрозаводске прошел первый «Культурный забег» в костюмах

Вчера вечером, 29 августа, в парке «Ямка» состоялся необычный спортивный праздник — «Культурный забег», объединивший искусство и спорт.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Спорт — это искусство» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Это первое подобное мероприятие в Карелии, но организаторы надеются, что оно станет традиционным.

— Мы хотели объединить две важные сферы — культуру и спорт. Такая первая проба пера. И пусть она останется стартовой. И в следующий раз будет ещё больше участников. И ещё больше удовольствия люди получат на забегах, — рассказал нашему изданию организатор забега — директор Центра развития спорта и творчества Павел Яруха рассказал нашему изданию об идее мероприятияНа старт вышло около 100 участников. Большинство из них бежали в костюмах и сценических образах. Среди бегунов были индейцы, Мальвины, рок-принцессы и даже римский император. Участник Семен, который бежал в костюме Цезаря, признался, что выбрал очень просто — потому что только его нашел на свой размер.

Еще одна участница Светлана выбрала костюм ткачихи из «Сказки о царе Салтане». Горожанка бежала дистанцию 2 километра. Она добавила, что решила поучаствовать в костюме, так как занимается в театральном клубе.

Организатор праздников Екатерина бежала вместе с дочерью и племянницей. Она заряжала окружающих позитивом в ярком костюме драже M&M's.

— Сегодня я в виде конфетки. Каждому бегуну хочется сладенького. Поэтому я для создания аппетита и настроения. Сегодня в таком жарком костюме.

Забег включал три дистанции: детскую на 1000 метров, а также взрослые на 2000 и 4000 метров. Победителей наградили в нескольких номинациях, отдельно отметили самых оригинально одетых участников. Большой фотоотчет с мероприятия от фотографа «Столицы на Онего» Людмилы Корвяковой смотрите здесь.

Проект «Спорт — это искусство» продолжается. Уже 6 сентября запланировано командное тестирование ГТО для деятелей культуры, а 20–21 сентября пройдет футбольный турнир среди творческих коллективов.