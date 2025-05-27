В Петрозаводске прошел Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце»

Он традиционно проводится 1 июня в День защиты детей.

В этом году в 15-ый раз. Участие в соревнованиях приняли около 400 спортсменов от 5 до 16 лет.

"Мы привлекаем все больше регионов, объединяем молодых спортсменов. В этом году у нас принимает участие порядка 400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Вологодской областей и Петрозаводска", - рассказала президент Федерации фитнес-аэробики Республики Карелия Яна Гаврилова.

На фестивале пять номинаций: аэробика, танцевальная аэробика, аэробика (группы по 5 человек), танцевальная аэробика (большие группы). Отдельная номинация - фитнес-трофи. Каждый спортсмен в ней выступает сам за себя.

На фестивале побывала фотокорреспондент Людмила Корвякова. Ее репортаж можно посмотреть по ссылке.