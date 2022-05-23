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В Петрозаводске прошел турнир по самбо памяти Ильи Шегельмана (ФОТО)

Новости. Спорт
08:05, 24 Мая 2022
фото: Минспорта Карелии

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Сотни юных спортсменов с разных регионов России приехали в столицу Карелии, чтобы участвовать в турнире по самбо памяти Ильи Романовича Шегельмана.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Петрозаводске 21 мая прошел второй турнир памяти основателя карельской школы самбо Ильи Романовича Шегельмана «Легенды самбо. Начало» среди спортсменов 2006-2008, 2009–2011 годов рождения. Илья Шегельман был старшим тренером карельской сборной по самбо, за вемя своей долгой — 50 лет — карьеры воспитавшим более более 40 мастеров спорта, нескольких заслуженных мастеров спорта, в том числе СССР и международного класса, более 200 чемпионов Карелии по самбо и дзюдо, рукопашному бою, боевому самбо.

Юные участники турнира — всего около 200 спортсменов — приехали из Петрозаводска, районов Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Череповца, Великого Новгорода, Сергиева Посада, Вологды, Кандалакши, Мурманска, Мурманской области и других регионов страны.

Первое место в командном зачете завоевали самбисты из Сергиева Посада. Второе место досталось хозяевам соревнований — команде Петрозаводска. Команда Мурманской области стала третьей.

Напомним, в конце апреля самбист из Петрозаводска Роберт Моисеенко, наставником которого является Заслуженный тренер Карелии Роман Шегельман, стал победителем чемпионата России среди студентов.

 

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