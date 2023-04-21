В Петрозаводске прошла первая в 2023 году регата (ФОТО)

Яхты вышли в акваторию Онежского озера.

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, местный клуб любителей водного туризма провел первую в этом сезоне парусную регату. В ней участвовали не только жители карельской столицы, но и гости из Санкт-Петербурга.

В акватории Петрозаводской губы и Онежского озера экипажи соревновались в серии из пяти гонок. В группе «Крейсерские» победителем стала лодка «Via-Via» под началом Николя Може. Второе место у яхты «Леопольд» — капитан Иван Талля. Третьим стало судно Андрея Захаренкова «Bavaria B1». В группе «Круизер» победу одержала лодка «Agnetha» Дмитрия Бубновикова. Второе место у судна «Лисс» — капитан Лада Кузьмина.

Победители и призеры получили медали и дипломы. Следующая регата пройдет в акватории озера 24 июня, в День города.