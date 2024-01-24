Современный кластер запустили в карельской столице с этого учебного года.

В Колледже технологии и предпринимательства в Петрозаводске прошла презентация образовательного кластера «Петровская слобода», сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.



Как рассказали в группе, современный кластер запустили в карельской столице с этого учебного года. Он стал третьим учебным пространством, которое открыли в республике благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Учреждение выиграло грантовый конкурс Министерства просвещения России. Ранее для студентов рабочих специальностей запустили кластеры «Арктический» и «Сампо».

В помещениях кластера «Петровская слобода» провели ремонт и оборудовали 12 технологичных учебных пространств. Это лаборатории технологий парикмахерских услуг, визажа, маникюра и педикюра, моделирования и художественного оформления причесок, бережливого производства, лаборатория «Поварское дело», включающая горячий, холодный, мясной и овощной цеха, лаборатория «Кондитерское дело».



Сейчас здесь обучаются 285 студентов. Ребята уже посетили опорные предприятия, познакомились с рабочим процессом и поучаствовали в мастер-классах.

В источнике отметили, что подготовка по «Профессионалитету» гарантирует студентам трудоустройство – это одно из ключевых преимуществ.



Кроме того, как заявил президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, работа по федеральной программе «Профессионалитет» будет усилена, чтобы в ближайшие пять лет в проекте приняли участие не менее миллиона молодых людей.