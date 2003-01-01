В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

По сценарию тренировки на телефон ЕДДС поступил сигнал о появлении пара и горячей воды в месте прохождения теплотрассы по Лесному проспекту.
Для ликвидации аварии условно отключаются от горячей воды и отопления несколько районов города. По окончании аварийно-восстановительных работ отопление и горячая вода вновь подаются в восстановленный участок теплотрассы, жилые дома и организации подключаются к коммунальному ресурсу.
В ходе тренировки представители управляющей компании отработали действия по сливу теплоносителя для предотвращения разморозки системы отопления в условно пострадавшем многоквартирном доме по улице Сыктывкарской.
Первый заместитель Председателя Госкомитета по жилищному надзору Александр Смирнов выехал на место, где также проверил выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления в доме.