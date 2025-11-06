В Петрозаводске прошла согласованная акция в честь Великого Октября

На площади Ленина в Петрозаводске 7 ноября завершается акция в честь очередной годовщины Великой Октябрьской революции.
В мероприятии, посвященном 98-й годовщине Октября, приняли участие представители карельского отделения КПРФ и сторонники - несколько десятков человек. Как рассказал лидер коммунистов Евгений Ульянов, акция изначально не была согласовала городскими властями, но через суд удалось добиться отмены этого решения. Так что сегодняшнее мероприятие — законное, заверил Ульянов.
На акции он также назвал 7 ноября праздником общей Победы и праздником будущего. И что власти напрасно придумывают праздники-новоделы, чтобы люди забыли этот праздник.
Представители компартии прошли шествием с лозунгами «Ленин! Партия! Комсомол!», «Наше будущее — социализм!», «Сказал же Ленин ясно: Россия будет красной!» и другими по улице Энгельса и вышли к памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину на одноименную площадь.
К слову, ГАИ города перекрыла площадь. Полиция снимала акцию на телефоны.
Никаких инцидентов не было. На мероприятии молодым коммунистам вручили комсомольские билеты.
У памятника коммунисты возложили цветы.
Напомним, День Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла 25 октября (7 ноября, но новому стилю) — одна из самых значимых дат в СССР.