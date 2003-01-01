В Петрозаводске прошло главное BEATY-событие года на Северо-западе

Мероприятие объединило ведущих специалистов в сфере косметологии, женского здоровья и красоты.
В Петрозаводске 8 ноября прошла первая на Северо-западе BEATY-конференция. На площадке отеля Piter Inn выступили больше двадцати экспертов из индустрии красоты и здоровья, а более двух десятков экспонентов представили косметологические процедуры и продукцию.
Почему проведение столь масштабного мероприятия давно назрело и что получили участники конференции по его результатам — в материале «Столицы на Онего».