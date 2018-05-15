В Петрозаводске прошло уже 100 субботников, но весь мусор убрать так и не удалось

Мусоровывозящая организация отказывается вывозить мешки с мусором после субботников, сообщили в администрации Петрозаводска.

Более ста субботников по уборке территории города после зимы состоялось в рамках акции "Чистый Петрозаводск".

В экологических мероприятиях приняли участие представители более чем 150 организаций и учреждений.

"Субботники будут продолжаться, в администрацию города по-прежнему поступают заявки от организаций и инициативных граждан на их проведение", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Благодаря помощи неравнодушных горожан и организаций администрации удалось в сжатые сроки очистить большое количество общественных территорий Петрозаводска. Вместе с тем, возникла серьезная проблема с вывозом собранного во время экологических мероприятий мусора.

"Компания - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, по непонятной причине, отказывается вывозить мешки с мусором, которые сложены на контейнерных площадках. Ранее мусоровывозящие компании всегда оказывали городу помощь и вывозили их.

Предварительная договоренность об этом была достигнута и с ООО "Автоспецтранс". Но, к сожалению, компанией – региональным оператором эта договоренность не соблюдается", - констатировала Анна Дудырина.

Мешки с собранным в ходе субботников мусором, складированные на общественных территориях, вывозятся в рамках муниципального контракта. Администрация города напоминает, что о местах, где остались мешки, следует сообщать по телефону 71-35-66.