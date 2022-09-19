В Петрозаводске простились еще с одним погибшим на Украине контрактником

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о похоронах ефрейтора Артема Ланцова.

Погибший в ходе специальной военной операции водитель-электрик аппаратной в батальоне Артем Ланцов был похоронен сегодня, 20 сентября, в Петрозаводске.

«Друзья, сегодня петрозаводчане простились с ефрейтором Артемом Олеговичем Ланцовым, который погиб 11 сентября в ходе специальной военной операции в помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам. Конечно, никакие слова не смогут унять боль от потери отца, мужа, сына…», — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Как отметил мэр, 11 сентября — сложная дата. Это в первую очередь великий церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи, который когда-то принял насильственную смерть за свои убеждения.

«И Артем Ланцов принял свою смерть не на Родине, но за Родину. За то, чтобы мы и наши дети жили в мире… Петрозаводск будет помнить его. Вечная слава… », — подытожил Любарский.