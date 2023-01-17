В Петрозаводске простились с земляками, погибшими на СВО

Глава Петрозаводска рассказал о церемонии прощания с Алексеем Волошиным и Юрием Сысуевым, а также об установке мемориальной доски в Ломоносовской гимназии.

Владимир Любарский рассказал сразу о двух событиях в Петрозаводске, связанных с СВО.

«Друзья, город простился с Волошиным Алексеем Андреевичем и Сысуевым Юрием Александровичем, погибшими в ходе специальной военной операции. Они ушли сражаться. Сюда — в наш город и вернулись. От имени петрозаводчан выражаю родным, близким, друзьям Алексея и Юрия глубокие, искренние соболезнования. Сохраним навсегда о них добрую память. Вечная слава героям», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Кроме того, в Ломоносовской гимназии открыли мемориальную доску, посвященную выпускнику 2016 года — Романа Лыкова.

«Окончив в 2021 году Военную Академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, получил направление в Амурскую область, где служил командиром взвода. В мае 2022 года убыл в зону С. О. Принимал участие в боевых действиях, получил ранение. После выздоровления вернулся на передовую. В сентябре 2022 года погиб, выполнять боевую задачу. Посмертно награжден Орденом Мужества», — рассказал о Романе глава Петрозаводска.

Владимир Любарский вспомнил о том, что детство его поколения было счастливым — «ведь с войной мы сталкивались только на страницах книг, через семейные фотографии, истории отцов и дедов».

«Потом времена изменились — сначала в Афганистан пошли те, кто старше нас, потом — сверстники. Позже была Чечня, теперь — специальная военная операция», — перечислил градоначальник.

Владимир Любарский рассказал, что память о погибшем Романе Лыкове будет жить как яркий пример жертвенности, служа примером и ориентиром для гимназистов.