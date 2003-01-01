В Петрозаводске простятся с легендой иняза Эрнестом Цыпкиным

Прощание с легендой иняза, так его называют многочисленные ученики, пройдет 15 ноября, после чего его сразу увезут в Петербург на кремирование.

Как рассказала его дочь Мария, Эрнест Иосифович проходил лечение в Санкт-Петербурге, ждал операцию, которая давала ему надежду снова встать на ноги, он мечтал о том, как следующим летом пойдёт на детскую площадку с внуком. Но, увы, не случилось.

— Папа не любил похороны и ненавидел поминки. И, с присущими ему юмором и прямолинейностью, он бы точно прокомментировал «сенсационный» заголовок СМИ о том, что «Легендарного Переводчика Кремируют: Названа Дата Прощания». Но, он конечно же был бы польщен тем, что столько коллег, студентов, выпускников и друзей семьи откликнулись, чтобы нас поддержать. И собираются прийти, чтобы его проводить.

Как рассказала его дочь, Эрнест Иосифович помнил всех по именам и в деталях рассказывал о многих своим домашним. Он искренне радовался успехам и переживал, если у кого-то случались неудачи. И был всегда готов прийти на помощь.

— Папа был предан своему призванию — преподаванию. Для него это была не просто работа — это было его жизнью. Он всегда говорил, что если он не сможет работать, то он не сможет дальше жить. Он посвятил германистике и истории более 60 лет. Он даже ушел как истинный германист. 9 ноября — это дата, которую он называл «самой немецкой в году». Ведь 9 ноября 1918 г. началась немецкая революция. 9 ноября 1938 года по Германии прокатилась волна еврейских погромов, получившая название Хрустальная Ночь. 9 ноября 1989 г. произошло падание Берлинской стены. И, 9 ноября от нас ушел Эрнест. Учитель, переводчик, лектор-международник, игрок в преферанс, балагур. А также прекрасный и верный семьянин, — написала Мария.

Напомним, Энернеста Цыпкина не стало 9 ноября. В течение многих лет он читал студентам института лекции по страноведению, литературе и культуре немецко-язычных стран, краеведению Карелии, истории иноязычного образования республики. Его выпускники работают по всему миру. Они пишут, что «трудно представить иняз. и кафедру немецкого языка без Эрнеста Иосифовича». Он стоял у истоков создания побратимских связей с немецким городом Нойбранденбургом. Многие десятилетия он активно сотрудничал в Администрацией Петрозаводска, выступая переводчиком в составе официальных делегаций, представлял город и республику на многочисленных форумах в Германии.

Прощание с ним, как сообщили в паблике «Кафедра немецкого и французского языков ПетрГУ» в ВК пройдет 15 ноября в Петрозаводске с 13.00 до 14.00 в траурном зале № 2 по адресу ул. Вольная, 4. После чего его сразу увезут в Петербург на кремацию. Родные попросили не приносить венков и корзин с цветами. Их просто негде будет оставить.