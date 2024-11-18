В Петрозаводске простятся с ветераном МВД Карелии, майором милиции в отставке

Скончался ветеран органов внутренних дел Карелии, майор милиции в отставке Бычко Владимир Николаевич.

Печальную новость сообщили в сети.

На 75 году жизни 15 ноября скончался ветеран органов внутренних дел Карелии, старший инспектор Центра социальной реабилитации при МВД Карелии, майор милиции в отставке Бычко Владимир Николаевич.

В источнике выразили соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

Прощание с Владимиром Николаевичем Бычко пройдет во вторник, 19 ноября, с 14.15 до 15.00 в траурном зале № 2 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.