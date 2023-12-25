В Петрозаводске проведут аукцион на лизинг для приобретения низкопольных троллейбусов

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» разместило соответствующее извещение.

Как рассказала в личном профиле глава Петрозаводска, муниципальное предприятие «Городской транспорт» разместило извещение о проведении электронного аукциона на услугу лизинга для приобретения 27 новых низкопольных троллейбусов.

Инна Колыхматова напомнила, что возможность приобрести новую партию транспорта появилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Результаты аукциона станут известны в январе.



«Новый транспорт потребует и увеличение штата водителей. Поэтому предприятие совместно с Центром занятости населения и Петрозаводским автотранспортным техникумом объявили набор учебной группы „Водитель троллейбуса“. Освоить новую профессию могут годные по состоянию здоровья мужчины и женщины в возрасте от 21 года, имеющие среднее образование», — написала градоначальница.

Мэр отметила, что полугодовое обучение начнется в первом квартале 2024 года. На время учебы предусмотрена стипендия, а по завершении гарантируется трудоустройство. Обращаться с вопросами можно по телефонам: 59-31-81 (добавочный 115 или 121), 59-26-02, +7 (921) 464-07-09.