В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

Песенно-поэтический фестиваль в Карелии посвятят Роберту Рождественскому.
Предложение провести такой фестиваль поступило от дочери поэта — Екатерины Рождественской.
Напомним, в Петрозаводске поэт жил в 1948–1951 годах, один год (до поступления в Литературный институт им. Горького в Москве) учился на историко-филологическом факультете Петрозаводского государственного университета. Был членом карельского Союза писателей. В Карелии у него были изданы книги: «Флаги весны» (1955), поэмы «Моя любовь» (1956), «Двести десять шагов» (1982), сборник «Выбор» (1982). Поэт часто путешествовал по Карелии, любил Заонежье, изучал былинные традиции нашего края. В разных уголках республики проходили его авторские вечера.
— Уверен, фестиваль будет ещё одним значимым культурным событием в Карелии. Оно привлечет не только участников и свидетелей знаменитых поэтических вечеров в ПетрГУ, но и всех, кто ценит силу слова, — сообщил на пресс-конференции в москве Артур Парфенчиков.
Добавим, что семь лет назад в Петрозаводске появился памятник Рождественскому и Владимиру Морозову. Авторами монумента выступили московские скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов. Есть в столице Карелии и улица имени поэта. Она находится на Древлянке.