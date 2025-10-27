В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

Добавим , что семь лет назад в Петрозаводске появился памятник Рождественскому и Владимиру Морозову. Авторами монумента выступили московские скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов. Есть в столице Карелии и улица имени поэта. Она находится на Древлянке.

— Уверен, фестиваль будет ещё одним значимым культурным событием в Карелии. Оно привлечет не только участников и свидетелей знаменитых поэтических вечеров в ПетрГУ, но и всех, кто ценит силу слова, — сообщил на пресс-конференции в москве Артур Парфенчиков.

Напомним, в Петрозаводске поэт жил в 1948–1951 годах, один год (до поступления в Литературный институт им. Горького в Москве) учился на историко-филологическом факультете Петрозаводского государственного университета. Был членом карельского Союза писателей. В Карелии у него были изданы книги: «Флаги весны» (1955), поэмы «Моя любовь» (1956), «Двести десять шагов» (1982), сборник «Выбор» (1982). Поэт часто путешествовал по Карелии, любил Заонежье, изучал былинные традиции нашего края. В разных уголках республики проходили его авторские вечера.

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.