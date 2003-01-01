В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей на трезвость

Напомним , ранее в Петрозаводске за один вечер отстранили от управления трех водителей. В Петрозаводске 2 октября прошло масштабное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» в микрорайоне Древлянка. По данным Госавтоинспекции города, в ходе рейда были проверены более 360 автомобилей.

Все сотрудники ДПС работают с персональными видеорегистраторами. Записи с этих устройств могут служить доказательством при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Сообщить о нетрезвых водителях можно по телефонам 715-900 и 78-44-44.

Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В ГАИ напомнили напоминает, что вождение в состоянии опьянения значительно увеличивает риск аварий с тяжелыми последствиями.

В воскресенье, 5 октября, в Петрозаводске пройдет специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

В конце недели на улицах карельской столицы будет много полиции.

