В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

Сотрудники ГАИ будут выявлять нетрезвых водителей и другие нарушения ПДД.
Сегодня, 17 августа, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости».
Госавтоинспекция напоминает, что все сотрудники ДПС сейчас работают с персональными видеорегистраторами. Эти записи могут стать доказательствами при рассмотрении дел о нарушениях.
Водителей предупреждают об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. О таких случаях можно сообщить по телефонам дежурной группы ГИБДД: 715-900 или 78-44-44.