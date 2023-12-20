В Петрозаводске провели итоговую проверку строительства легкоатлетического манежа

Здание переменной этажности с ограждением из сэндвич-панелей находится на Университетской улице.

Завершена итоговая проверка строительства легкоатлетического манежа в Петрозаводске, сообщили на официальном портале республики Карелия.

В рамках регионального государственного строительного надзора специалисты Госкомитета региона по строительному, жилищному и дорожному надзору завершили итоговую проверку на объекте капитального строительства «Легкоатлетический манеж ПетрГУ по ул. Университетской в г. Петрозаводске».

Легкоатлетический манеж представляет собой здание переменной этажности из металлических конструкций с ограждением из сэндвич-панелей. Общая площадь манежа составляет 7381,3 квадратных метра. Он включает в себя шесть прямых дорожек длиной 60 метров, четыре овальные дорожки по 200 метров и может вместить до 300 зрителей.

Кроме того, здесь также предусмотрены тренажерный зал, площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола, восстановительный центр (сауны, массажные кабинеты). На новом объекте планируется проводить тренировки, соревнования по легкой атлетике и игровым видам как для студентов университета, так и для жителей Петрозаводска и Карелии.

По результатам итоговой проверки застройщику было выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.