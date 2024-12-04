В Петрозаводске обнаружили массовые нарушения в обслуживании многоквартирных домов

В Петрозаводске проверили 147 многоквартирных домов.

«Служба заказчика» проверила содержание многоквартирных домов и выявила 89 нарушений, сообщили в администрации города. За прошлую неделю специалисты обследовали 147 домов, обнаружив проблемы с содержанием общего имущества, состоянием фасадов, а также нарушения правил безопасности.

Кроме того, часть нарушений связана с неисправностями систем электро- и водоснабжения, открытыми чердаками и подвалами и ненадлежащей уборкой придомовых территорий.

Как уточнили в администрации, управляющие компании получили предписания об устранении всех нарушений в кратчайшие сроки. В случае неисполнения этих предписаний, информация будет передана в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия административных мер.

Несмотря на выявленные нарушения, часть управляющих компаний не спешит их исправлять. Так, ООО «Карелия», ООО «Гарантия плюс» и ООО «Жилой Дом +» до сих пор не предоставили информацию об устранении ранее выявленных недостатков.

Сотрудники администрации напомнили, что жители могут самостоятельно контролировать работу управляющих компаний. Если вы заметили нарушения, обратитесь:

— В Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.

— Лично: ул. Фридриха Энгельса, д. 4, каб. 27 (необходимо иметь паспорт).