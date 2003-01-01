В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

Госавтоинспекция проводит профилактический рейд.

Сегодня, 16 августа, Госавтоинспекция Петрозаводска проводит массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в автомобилях. Инспекторы будут следить за использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Как сообщили в ГАИ, водителей, перевозящих детей без специальных кресел, ждет штраф 3000 рублей.

«Дети — самые уязвимые участники дорожного движения, их безопасность зависит от взрослых», — подчеркнули в ведомстве. Помимо проверок автоинспекторы проведут разъяснительные беседы с водителями о важности соблюдения правил перевозки детей.

Напомним, в минувший четверг в Петрозаводске автоинспекторы привлекли к административной ответственности восемь водителей, перевозивших маленьких пассажиров с нарушениями.