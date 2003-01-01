В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

В карельской столице проходит очередной профилактический рейд ГАИ.

Сегодня, 3 октября, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей.

Автоинспекторы будут следить за соблюдением правил перевозки детей в личном транспорте. Дорожные полицейские проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности для юных пассажиров. С водителями также проведут разъяснительные беседы о важности этих правил.

Госавтоинспекция напоминает, что дети в автомобиле — самые уязвимые участники дорожного движения. Их безопасность во время поездки полностью зависит от взрослых. За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел. Максимальный размер санкции в таком случае достигнет 200 тысяч рублей.