В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

В карельской столице проходит рейд ГАИ. Водителей ждут массовые проверки.

Сегодня, 8 октября, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. Автоинспекторы будут следить за соблюдением правил перевозки детей в личном транспорте.

Дорожные полицейские проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности для юных пассажиров. С водителями также проведут разъяснительные беседы о важности этих правил.

Госавтоинспекция напомнила, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. Водителей, которые нарушат правила, привлекут к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут вдвое увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел.