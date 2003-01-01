В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

В карельской столице проходит рейд Госавтоинспекции.

Сегодня, 30 августа, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей. Инспекторы уделяют особое внимание использованию детских кресел и ремней безопасности в автомобилях.

Водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, ждет административный штраф в размере 3000 рублей. Полицейские также проводят разъяснительные беседы с автомобилистами о важности соблюдения этих правил.

Госавтоинспекция напоминает, что дети — самые уязвимые участники дорожного движения. Их безопасность в автомобиле полностью зависит от взрослых. Нарушение правил перевозки детей может привести к трагическим последствиям в случае ДТП.

Напомним, ранее двое детей получили травмы в ДТП в Питкярантском районе, пострадал и сам водитель. Автомобиль, в салоне которого находились дети в возрасте 7 и 8 лет, съехал в кювет и опрокинулся.